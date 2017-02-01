При утреннем обстреле Макеевки пострадали два человека

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при обстреле Макеевки в Донбассе в среду утром, сообщили РИА Новости в администрации города.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действия Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.

"В результате обстрела сегодня утром ранены два человека. Это шахтеры шахты Щегловская-Глубокая, которые шли на работу. Оба госпитализированы, один в тяжелом состоянии, он на операции", — сказали в администрации.

Информация о пострадавших и разрушениям уточняется.