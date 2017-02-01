Донецкие власти сообщили о повреждении газопровода при обстрелах

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Три человека пострадали, почти 20 домов и участок газопровода повреждены в Донецке за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили в среду в пресс-службе городской администрации.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.

"По имеющимся у нас данным, пострадали три человека, обстрелам подвергались Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы города. Повреждены 19 домов и газопровод", — говорится в сообщении администрации.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.