В Макеевке сообщили о поврежденных при обстреле домах и детском саде

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Около 20 домов, детский сад, здание стоматологии повреждены в Макеевке в Донбассе в результате обстрела минувшим вечером, обстрелы города продолжаются, сообщили РИА Новости в среду в городской администрации.
"Вечером (во вторник — ред.) под обстрел попали Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки. Повреждены около 20 домов, детский сад, было прямое попадание в здание стоматологии. Из-за повреждения газопровода 76 абонентов остались без отопления", — заявили в администрации.
По данным местных властей, обстрелы города продолжаются. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.