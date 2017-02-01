В Макеевке сообщили о поврежденных при обстреле домах и детском саде

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Около 20 домов, детский сад, здание стоматологии повреждены в Макеевке в Донбассе в результате обстрела минувшим вечером, обстрелы города продолжаются, сообщили РИА Новости в среду в городской администрации.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действия Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.

"Вечером (во вторник — ред.) под обстрел попали Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки. Повреждены около 20 домов, детский сад, было прямое попадание в здание стоматологии. Из-за повреждения газопровода 76 абонентов остались без отопления", — заявили в администрации.

По данным местных властей, обстрелы города продолжаются. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.