На Пхукете за месяц в частные дома заползли 16 змей

БАНГКОК, 1 фев – РИА Новости. Шестнадцать питонов весом от 5 кг и выше заползли в течение января в частные дома в городе Пхукет на одноименном таиландском острове, популярном среди российских туристов, сообщает в среду интернет-версия Phuket Gazette.

Газета ссылается на сотрудников фонда Кусонтхам, занимающегося спасением диких животных, оказавшихся в городской среде.

Сотрудники фонда сообщили изданию, что в настоящее время все больше змей проникает в жилые дома в поисках пищи, так как в результате активной застройки курортным жильем и отелями их естественная среда обитания необратимо изменилась и не может поддерживать их существование.

Все отловленные в домах змеи были перевезены в природные заповедники и национальные парки, сообщает газета.

Питоны – неядовитые удавы, которые питаются мелкой птицей и лесными грызунами, легко находят пищу в городе, охотясь на мышей и крыс или нападая на домашних кур и уток в частных владениях у городских окраин.

В столице Таиланда Бангкоке, по данным МВД, за 2016 год произошло более 40 случаев, когда крупные змеи – питоны и ядовитые королевские кобры – заползали в дома или оказывались в канализации и пытались вылезти из нее через унитазы в жилых домах. Все змеи были отловлены и спасены специально обученными сотрудниками полиции и центра катастроф МВД, которых жители вызывали по телефону, обнаружив рептилию в своем доме.