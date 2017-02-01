Российский Ан-124 доставил в Чили вертолеты для борьбы с пожарами

МЕХИКО, 1 фев – РИА Новости. Четыре вертолета для борьбы с бушующими в Чили пожарами были доставлены во вторник в Сантьяго российским грузовым самолетом Ан-124 из США.

По данным портала 24 Horas, российский самолет привез в Чили вертолет K-MAX 1200 и три единицы Bell 205А1. Все они в совокупности обладают возможностью сбрасывать на огонь 7,5 тысяч литров воды, в том числе в ночное время.

Ранее к борьбе с пожарами в Чили приступил самолет МЧС России Ил-76. Он прибыл в Сантьяго 30 января, совершив трансконтинентальный перелет из Москвы.

Сейчас в Чили в шести областях (Вальпараисо, Столичной, Либертадор-Хенераль-Бернардо-Охиггинс, Мауле, Биобио и Араукания) объявлено чрезвычайное положение в связи с природными пожарами. По последним данным, погибли 11 человек.