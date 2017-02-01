Менеджеры Джонни Деппа обвинили его в безответственной трате средств

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Компания Management Group, которая долгое время вела дела Джонни Деппа, подала иск на актера, обвинив его в нарушении контракта, мошенничестве и безответственной трате своих денежных средств, пишет газета Wall Street Journal.
Согласно документу, Депп потратил более 75 миллионов долларов на покупку 14 домов и несколько островов на Багамах, 18 миллионов — долларов на покупку и оснащение яхты. Еще несколько миллионов долларов были потрачены на предметы искусства, ювелирные украшения и коллекционные гитары. Помимо этого, актер потратил более трех миллионов долларов на то, чтобы из специально сделанной пушки запустить в воздух прах журналиста Хантера Томпсона, которого он сыграл в картине "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".
Согласно иску, Депп ежемесячно тратил по меньшей мере 30 тысяч долларов на вино и имел 40 служащих, которым платил 300 тысяч долларов в месяц. Еще 150 тысяч в месяц уходили на зарплату охранникам звезды.
Как пишет издание, данный иск стал встречным тому, который был подан Деппом в отношении компании Management Group 13 января, из-за которой он "потерял миллионы долларов", что, в свою очередь, привело к задолженности в размере 40 миллионов долларов. Также актер обвинил своих менеджеров в несвоевременной оплате налогов и потребовал более 25 миллионов долларов компенсации. В ответном иске менеджеры Деппа заявили, что обвинения актера являются "необоснованными".