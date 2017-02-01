СМИ: в Таиланде собаки спасли хозяйку от королевской кобры

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором четыре собаки защищают свою хозяйку от королевской кобры. Об этом сообщает Daily Mail.

Ядовитая змея длиной почти два с половиной метра проскользнула в сад к женщине, которая живет в Таиланде, в провинции Пхитсанулок. Домашние животные бросились на кобру, пытаясь ее прогнать и не давая ей возможность укусить их в ответ. В результате незваная гостья покинула дом.

Издание отмечает, что королевские кобры могут убить одним укусом, однако обычно они избегают контактов с людьми.