Южная Корея просит США разместить вооружения для сдерживания КНДР

ТОКИО, 1 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сун Чжин в телефонном разговоре со своим коллегой Джозефом Данфордом обратился с просьбой о размещении стратегических вооружений США на территории Южной Кореи, со ссылкой на комитет сообщило агентство Ренхап.

Размещение стратегических вооружений США необходимо для сдерживания стремительно развивающихся ракетной и ядерной программ КНДР. Просьба позвучала в виду намеченного на четверг и пятницу визита в Корею нового главы оборонного ведомства США Джеймса Мэттиса. В ходе визита, как ожидается, обе стороны подтвердят свою приверженность американо-корейскому военному союзу.

Администрация Дональда Трампа уже высказывалась за продолжение размещения своих стратегических вооружений в Южной Корее для сдерживания КНДР. Так, после ядерных испытаний Северной Кореи в начале прошлого года, США направили в Южную Корею стратегические бомбардировщики В-52. Их облеты территории Южной Кореи вызывали возмущение на Севере.