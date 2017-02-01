Лидер демократов требует "супербольшинства" для утверждения кандидата в ВС

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер потребовал "супербольшинства" в 60 голосов из 100 для утверждения назначенца президента Дональда Трампа в Верховный суд.

Трамп ранее выдвинул в судьи 49-летнего Нила Горсача. Для утверждения судьи требуется простое большинство в 51 голос, а у республиканцев в сенате сейчас 52. Но меньшинство демократов может устроить обструкцию кандидату от Трампа, и многие демократы уже намекали, что сделают это. Преодолеть обструкцию может "супербольшинство".

"Сенат должен настоять на 60 голосах в поддержку любого выдвиженца в Верховный суд… Учитывая его послужной список, я очень серьезно сомневаюсь в возможности судьи Горсача соответствовать этому стандарту", — говорится в письменном заявлении Шумера.

Лидер демократов обвинил судью в том, что тот "поддерживал корпорации, а не трудящихся", демонстрировал "враждебность правам женщин" и "идеологический подход" к юриспруденции.

"Демократы в сенате не просто позволят, но и потребуют подробных, энергичных, всеобъемлющих дебатов относительно способностей судьи Горсача быть судьей Верховного суда", — заключил Шумер.

Беспрецедентная вражда двух партий по поводу назначения в Верховный суд разгорелась на последнем году президентства Барака Обамы. После смерти судьи Верховного суда Антонина Скалиа Обама выдвинул на этот пост своего кандидата Меррика Гарланда, но республиканцы отказались даже проводить слушания по утверждению Гарланда до президентских выборов, надеясь на свою победу и выдвижение своего кандидата. Демократы в прошлом тоже пытались блокировать назначенцев в Верховный суд — в последний раз это было в 2006 году, тогда тактику обструкции поддерживал будущий президент, а в то время сенатор от Иллинойса Барак Обама.

Сейчас в Верховном суде четыре назначенца президентов-демократов и четверо назначенцев республиканских президентов, плюс одно вакантное место в связи со смертью в прошлом году судьи Антонина Скалиа.

Верховный суд играет важную роль в политической жизни США и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество. Так, за последние два года Верховный суд узаконил однополые браки, поддержал ключевые аспекты вызвавшей споры реформы здравоохранения, которую хочет отменить Трамп, а также позволил штатам опротестовать исполнительные указы Белого дома при Обаме по легализации миллионов нелегальных мигрантов.