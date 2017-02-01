Трамп выдвинул Нила Горсача кандидатом на должность судьи ВС США

ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник вечером объявил о выдвижении судьи Нила Горсача из Колорадо кандидатом на должность судьи Верховного суда США.

"Сегодня я выполняю еще одно обещание перед народом Америки, номинируя судью Нила Горсача судьей в Верховный суд США", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Горсач — судья апелляционного суда по десятому федеральному округу, который располагается в Денвере. Он известен своими консервативными взглядами и является сторонником буквального истолкования Конституции США.

Назначение на вакантную должность в Верховный суд может стать одним из наиболее важных решений для президентства Трампа, учитывая ту значительную роль, которую суд играет в законодательном процессе и общественной жизни.

Перспективы утверждения



Утверждение судьи в сенате требует простого большинства голосов — более 50 сенаторов из 100. При этом каждый сенатор может выдвинуть собственные возражения и де-факто задерживать голосование на неопределенный срок. Эту тактику, известную под названием "флибустьерской" (filibuster), может преодолеть лишь "супербольшинство" в 60 голосов, которых в данном созыве сената у республиканцев нет. Таким образом, если 41 сенатор-демократ из 48 согласится на обструкцию, кандидата Трампа в Верховном суде не будет еще долго.

Предотвратить обструкцию республиканцы могут, лишь изменив правила голосования и отменив правило 60 голосов, но это чревато сложностями уже для республиканцев, когда они в одном из последующих избирательном циклов окажутся в меньшинстве в сенате.

Беспрецедентная вражда двух партий по поводу назначения в Верховный суд разгорелась на последнем году президентства Барака Обамы. После смерти судьи Верховного суда Антонина Скалиа Обама выдвинул на этот пост своего кандидата Меррика Гарланда, но республиканцы отказались даже проводить слушания по утверждению Гарланда до президентских выборов, надеясь на свою победу и выдвижение своего кандидата. Демократы в прошлом тоже пытались блокировать назначенцев в Верховный суд — в последний раз это было в 2006 году, тогда тактику обструкции поддерживал будущий президент, а в то время сенатор от Иллинойса Барак Обама.

Действующая администрация США уже обвинила демократов в обструкции назначенцев Трампа. До сих пор ожидают утверждения 16 номинантов на пост главы крупных министерств и ведомств, уточнили в Белом доме. По подсчетам нынешней администрации, на том же этапе (на одиннадцатый день своего президентства) президент Барак Обама не провел через сенат лишь 7 своих кандидатов, а президент Джордж Буш-младший — лишь четырех.

Баланс сил



Сейчас в Верховном суде четыре назначенца президентов-демократов и четверо назначенцев республиканских президентов, плюс одно вакантное место в связи со смертью в прошлом году судьи Антонина Скалиа.

Верховный суд играет важную роль в политической жизни США и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество. Так, за последние два года Верховный суд узаконил однополые браки, поддержал ключевые аспекты вызвавшей споры реформы здравоохранения, которую хочет отменить Трамп, а также позволил штатам опротестовать исполнительные указы Белого дома при Обаме по легализации миллионов нелегальных мигрантов.