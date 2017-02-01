В Румынии проходят ночные акции протеста

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Ночные акции протеста проходят в Бухаресте после того, как правительство Сорина Гриндяну утвердило в срочном порядке постановления об изменениях в Уголовный кодекс о помиловании и амнистии некоторых категории заключенных.

Люди начали собираться перед зданием правительства в 23.00. Протестующие скандируют: "Воры!" и требуют отставки кабмина и проведения досрочных выборов.

Ситуация напряженная, однако серьезных происшествий пока не выявлено. Манифестанты бросают в здание правительства снежки и куски льда. Несколько молодых людей попытались пройти через кордон полиции.

Президент Румынии Клаус Йоханнис на своей странице в Facebook описал происходящее в Бухаресте, как "черная пятница".

"Сегодня — день траура для правового государства, которое получило сильный удар от противника юстиции, справедливости и борьбы с коррупцией", — отметил Йоханнис.

Румынская пресса сообщает, что акции протеста проходят во многих города страны.

Ранее Гриндяну, который был утвержден в должности премьер-министра 4 января, предложил амнистировать ряд заключенных, чтобы немного освободить переполненные тюрьмы. Противники этой инициативы отмечают, что на свободу могут выйти сторонники правящей партии, осужденные по коррупционным делам.