Посол России: пока рано обсуждать время и место встречи Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Обсуждать время и место встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа преждевременно до тех пор, пока не сформирована новая американская администрация, заявил во вторник РИА Новости посол РФ в США Сергей Кисляк.

"Я думаю, еще рано об этом говорить", — сказал он. По его словам, "для того, чтобы встретиться лидерам, эта встреча должна быть подготовлена".

Как отметил российский дипломат, "нынешняя американская администрация только что пришла в Белый дом".

"Мы очень надеемся, что когда они смогут начать всерьез работать, у нас будет больше ясности относительно того, когда и какие могут быть вопросы лидерами, так, чтобы это дало возможность развивать отношения. Но это все требует работы, а значит, времени", — отметил посол России.