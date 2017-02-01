Состояние пяти пострадавших при стрельбе в мечети в Квебеке улучшилось

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Состояние пяти пострадавших при стрельбе в мечети канадского города Квебек начало улучшаться, их жизни ничего не угрожает, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на медиков.

Нападение на мечеть в Квебеке было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. Два человека в масках открыли огонь, когда в помещении находились от 40 до 100 человек. Жертвами нападения стали шесть человек, по данным медиков, не менее 18 были доставлены в больницы города. Ранее сообщалось, что пять из них находятся в критическом состоянии.

Как заявила представитель больницы, состояние двух пострадавших по-прежнему оценивается как критическое, состояние трех других стабилизировалось. По словам хирурга, двое пациентов, пострадавших сильнее всего, "должны выжить, но еще слишком рано делать длительный прогноз".

Ранее сообщалось, что единственным подозреваемым в нападении на мечеть в канадском городе Квебек остается 27-летний Александр Бисонет, ему были предъявлены обвинения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".