Венесуэла запретила показ сериала об Уго Чавесе

МЕХИКО, 1 фев – РИА Новости. Сериал "Команданте", посвященный экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу, не будет показан на его родине, власти также блокируют его трансляцию в приграничных с Колумбией районах и призывают граждан сообщать о нарушении запрета.

Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы разместила в своем микроблоге в Twitter соответствующий призыв. "Сообщайте, если какой-нибудь кабельный канал будет оскорблять наследие Уго Чавеса, показывая сериал "Команданте", обращайтесь в комиссию с помощью хэш-тега #AquiNoSeHablaMalDeChavez (Здесь не говорят плохо о Чавесе)", — говорится в сообщении ведомства.

Премьера сериала в соседней Колумбии состоялась 30 января. В ряде приграничных районов Венесуэлы принимается сигнал колумбийской телекомпании RCN, однако, по свидетельствам пользователей, во время трансляции первой серии "Команданте" сигнал в Венесуэле был блокирован.

В свою очередь власти Венесуэлы решили ответить "Команданте", которого считают покушением на память об умершем в 2013 году Чавесе, своими собственными фильмами. Так, брат Чавеса Адан, занимающий сейчас пост министра культуры страны, объявил о предстоящих съемках фильма "Чавес, команданте" и сериала "Настоящий Чавес".

Главную роль в голливудском "Команданте", которого снимали в Колумбии, сыграл Андрес Парра, известный своим исполнением роли знаменитого наркобарона Пабло Эскобара в фильме "Хозяин зла".

Примечательно, что это уже второй сериал, запрещенный в Венесуэле в связи с именем Чавеса. В 2011 году власти страны запретили сериал колумбийского производства о секретарше по имени Венесуэла и ее собачке по кличке Маленький Уго. Столь пристальное внимание властей к телешоу тогда было вызвано тем, что ряд его героев носил "неполиткорректные" имена. В частности, одна из героинь сериала — недобросовестная секретарша, которая, по мнению властей, ассоциировалась "с незаконной деятельностью, назойливостью и вульгарностью" — носит имя Венесуэла. В то же время сестра Венесуэлы — ее полная противоположность — зовется Колумбией. Кроме того, имя собаки секретарши — Маленький Уго — недвусмысленно указывало на тогдашнего президента Чавеса.