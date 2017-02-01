Опрос: почти половина американцев поддерживает указ Трампа

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Американское общество разделилось по вопросу о временном запрете на въезд в страну гражданам семи государств, который ввел президент Дональд Трамп, но сторонников запрета все же больше, свидетельствует опрос общественного мнения Reuters/Ipsos.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.

Согласно опросу, 49% респондентов согласны с указом Трампа, 41% не согласны с ним, 10% затруднились с ответом.

При этом разделение идет почти в точности по партийной линии. Так, 53% демократов категорически не согласны с указом Трампа, а 51% республиканцев, напротив, твердо поддерживают указ.

Кроме того, 31% опрошенных заявляют, что чувствуют себя в большей безопасности, в то время как 26% заявили, что их безопасность только ухудшилась с подписанием указа. Также 38% считают, что США показывают хороший пример борьбы с терроризмом, а 41% считают, что пример этот плохой.

Более половины опрошенных (56%) считают, что беженцам-христианам не нужно оказывать особого предпочтения по сравнению с беженцами-мусульманами. Трамп заявил, что даже в условиях моратория на прием беженцев США могут разместить у себя беженцев-христиан из Сирии.

Опрос проводился 30-31 января во всех 50 штатах, участвовали 1201 респондент. Статистическая погрешность опроса составляет плюс-минус три процентных пункта для всех опрошенных и плюс-минус 5 процентных пунктов для представителей той или иной партии.