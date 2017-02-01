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В мире

Около 900 сотрудников Госдепа подписали документ с критикой указа Трампа

Сюжет:
Реакция на указ Трампа о защите США от терроризма (130)
00:4001.02.2017
(обновлено: 00:42 01.02.2017)
294110
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото: AgnosticPreachersKid

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Порядка 900 сотрудников госдепартамента США подписали документ, в котором подвергается критике миграционный указ американского президента, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

Митинг против миграционной политики президента США Дональда Трампа. Архивное фото
© AP Photo/ Andres Kudacki
Генпрокуроры трех штатов США присоединились к иску против указа Трампа

Как сообщает агентство, неназванный представитель госдепа подтвердил, что данный документ был направлен руководству.

Ранее представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал недовольство дипломатов, заявив, что американские чиновники, которые не согласны с миграционной политикой президента США Дональда Трампа, имеют право как на свободное волеизъявление, так и возможность оставить свои должности.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американских властей, сообщило, что госдепартамент получил многочисленные депеши из своих посольств, в которых говорится, что иностранные правительства выражают несогласие с указом Трампа, ограничивающим въезд в США граждан семи государств Востока и Африки.

Барак Обама и Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Saul Loeb
Обама vs Трамп. Семь войн против одного указа

Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам 7 стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Данный указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

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В мире
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • p164
    Естественная реакция для страны, сплошь состоящей из иностранцев в каком-нибудь поколении.
    Но пора определиться. Или они исторически сложившаяся нация, или общага иммигрантов.
    Если уже нация, то надо защищаться от экспансии абсолютно чужеродного образа жизни и мышления.
    Добро пожаловать гостям, но не толпе, которая будет подрывать сложившиеся устои общества.
    07:32
    01.02.2017
    ОтветитьНе отвечать
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