Около 900 сотрудников Госдепа подписали документ с критикой указа Трампа

Реакция на указ Трампа о защите США от терроризма (130)

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Порядка 900 сотрудников госдепартамента США подписали документ, в котором подвергается критике миграционный указ американского президента, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

Как сообщает агентство, неназванный представитель госдепа подтвердил, что данный документ был направлен руководству.

Ранее представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал недовольство дипломатов, заявив, что американские чиновники, которые не согласны с миграционной политикой президента США Дональда Трампа, имеют право как на свободное волеизъявление, так и возможность оставить свои должности.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американских властей, сообщило, что госдепартамент получил многочисленные депеши из своих посольств, в которых говорится, что иностранные правительства выражают несогласие с указом Трампа, ограничивающим въезд в США граждан семи государств Востока и Африки.

Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам 7 стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Данный указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".