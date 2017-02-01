Генпрокуроры трех штатов США присоединились к иску против указа Трампа

Реакция на указ Трампа о защите США от терроризма (130)

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генеральные прокуроры американских штатов Нью-Йорк, Массачусетс и Вашингтон присоединились к иску против миграционного указа президента США Дональда Трампа.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Миграционный указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

"Указ президента Трампа противоречит конституции, является незаконным и в корне противоречит всему американскому. Поэтому мой офис направит документы, чтобы присоединиться к федеральному иску против президента Трампа и его администрации", — говорится в заявлении генпрокурора Нью-Йорка Эрика Шнайдермана.

Подобные заявления сделала генеральный прокурор штата Массачусетс Мора Хили. По данным агентство Ассошиэйтед Пресс в понедельник к иску присоединился генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон.

Как говорится на сайте Шнайдермана, изначально иск против указа Трампа был подан Американским союзом защиты гражданских свобод и другими правозащитными группами.