Саудовский принц выкупил полсамолета для охотничьих соколов

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Один из пользователей портала Reddit опубликовал фотографию, на которой запечатлены более 80 соколов, размещенных в салоне пассажирского самолета, передает AOL news.

Saudi Prince buys ticket for 80 of his Hawks on plane flight. pic.twitter.com/g89vWQewjL — Belle. (@dbelle1992) 30 января 2017 г.

Как пишет автор поста, этот снимок ему отправил знакомый сотрудник авиакомпании. По его словам, места для охотничьих птиц выкупил один из саудовских принцев.

Подобные фотографии уже попадали в сеть. Так, четыре года назад один из членов королевской семьи Саудовской Аравии таким же способом вывозил пернатых на охоту.