В конгресс США внесли резолюцию о применении военной силы против Ирана

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Резолюция о применении военной силы против Ирана внесена в конгресс США, свидетельствует база данных законодательных актов конгресса.

Резолюцию под названием "Разрешение на использование силы против Ирана" предложил депутат палаты представителей от Флориды Элси Хастингс.

"Президенту разрешается использовать вооруженные силы Соединенных Штатов по усмотрению президента с тем, чтобы достичь цели по предотвращению получения Ираном ядерного оружия", — говорится в резолюции.

Никаких действий по резолюции до настоящего времени не предпринято, и ее принятие обеими палатами конгресса выглядит крайне маловероятным.

Действующая администрация Дональда Трампа ничего не говорила о планах применить силу против Ирана. Несмотря на резкую критику в адрес соглашения международного сообщества с Ираном, Трамп пока не призывал отменить соглашение.

Вопрос о применении военной силы за рубежом неоднозначно рассматривается конгрессом и исполнительной властью. Так, предыдущий президент Барак Обама санкционировал ряд военных операций, в том числе в Йемене, Ливии, Пакистане и Сирии, без согласия конгресса. Однако когда Обама размышлял о военных действиях против правительства Сирии в 2013 году, он решил обратиться в конгресс. После того, как стало ясно, что разрешение получено не будет, Обама отказался от этой идеи, воспользовавшись предложением России по совместной ликвидации сирийского химического оружия.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле прошлого года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.