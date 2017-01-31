Обама vs Трамп. Семь войн против одного указа

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Через десять дней после отставки бывший президент США Барак Обама поддержал протесты против распоряжения своего преемника Дональда Трампа — указа о защите страны от терроризма.
За время своего президентства Обама санкционировал бомбежки семи государств (на шесть из них распространяется указ Трампа). Однако общество никак не отреагировало на устроенные Вашингтоном вооруженные конфликты — не было никаких акций протеста и "розовых шапочек". При этом на новый закон, призванный защитить американцев от террористической угрозы, последовала жесткая реакция.
Таким образом, развязавший семь войн лауреат нобелевской премии мира поддерживает протесты против президента, который ограничил въезд в США гражданам стран, раздираемых экстремистами после американского вторжения.
"Во время своей заключительной пресс-конференции 18 января президент Барак Обама сказал журналистам, что будет комментировать действия своего преемника, только когда "на кону окажутся американские ценности". Ему не удалось продержаться и двух недель. Обама все еще находится на отдыхе с семьей, он выступил с заявлением через своего пресс-секретаря", — пишет Washington Post.
Трамп в ответ на заявление бывшего американского лидера обратил внимание на то, что принятые меры не слишком отличаются от политики самого Обамы. В 2011 году его администрация значительно замедлила прием беженцев и выдачу виз гражданам Ирака.
"Я считаю, что если существуют такие действия, как бомбардировки в Ливии, в Ираке, когда надо было поднимать вопрос, что вы делаете и кто вам дал право, показав какой-то флакончик с белым порошком, сразу же начинать бомбить, — тогда надо было протестовать. Это не нормально. Вот тогда народ должен был выступать против таких действий, это было бы правильно. А сегодняшние выступления больше похожи на срежиссированные спектакли", — заявил политик.
По его мнению, в США, вероятно существуют некие силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Трамп был президентом. Депуат также не исключил, что к организации протестов может быть причастен американский финансист Джордж Сорос.