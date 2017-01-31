Фийон назвал скандал вокруг его жены беспрецедентным случаем

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции экс-премьер Франсуа Фийон заявил о беспрецедентном в истории периода Пятой республики случае в связи со скандалом вокруг трудоустройства его жены Пенелопы, передает агентство Франс Пресс.

Расследование в отношении супруги Фийона было открыто в среду. Сам Фийон опроверг сообщения СМИ, указав, что его жена работала с ним всегда — с первых выборов в 1981 году. Бывший премьер также заявил, что снимется с выборов, если сам станет фигурантом расследования.

"(Во Франции — ред.), как вы видели, проводится кампания чрезвычайного масштаба, крайне профессиональной клеветы", — приводит агентство заявление Фийона, которое он сделал в ходе выступления перед французской организацией Electronic Business Group (EBG). "

"Насколько мне известно, в истории Пятой республики подобная ситуация не происходила никогда. Никогда за три месяца до президентских выборов, операция таких масштабов и столь профессиональная началась лишь для того, чтобы попытаться устранить кандидата иным, а не демократическим путем", — также отметил Фийон. Он добавил, что доверяет правосудию, что он уверен и спокоен и ожидает окончания этого следствия.

Ранее стало известно, что свежий номер газеты Canard enchaîné, который поступит в продажу в среду, привел новые данные в связи со скандалом, разразившимся вокруг жены Фийона Пенелопы. Сумма денег, полученных супругой экс-премьера Франции за работу в качестве парламентского помощника и сотрудника журнала Revue des Deux Mondes, составляет более 900 тысяч евро. Ранее сообщалось о 500 тысячах евро.

Согласно новым данным, на посту парламентского помощника в период с 1988 по 1990 год, а также с 1998 по 2002 Пенелопа Фийон заработала 831 тысячу евро. Еще около 100 тысяч за работу в журнале. Также в свежем номере газеты содержится информация о сумме, которую получили двое детей четы Фийон, работавшие его помощниками в Сенате. Размер полученных ими вознаграждений составил 84 тысячи евро.

Скандал вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылается на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. При этом газета делала оговорку, что нанимать членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно. Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон в период с мая 2012 по декабрь 2013 получала деньги за работу в журнале Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа была реальной.

Читайте также:

Фийон заявил, что считает себя жертвой "политического хода"

Бенуа Амон победил на праймериз социалистов во Франции

Ле Пен отказалась возмещать деньги, потраченные на фиктивную сотрудницу

Другие новости о выборах президента Франции>>