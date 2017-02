Тысячи британцев проведут новую акцию протеста против указа Трампа

ЛОНДОН, 31 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Организаторы акции протеста против изменений в миграционной политике США, среди которых члены антивоенных и мусульманских организаций Британии, ожидают десятки тысяч участников, которые в субботу пройдут маршем по центру Лондона, сообщается в Facebook на странице, посвященной акции протеста.

В Великобритании набирает обороты скандал вокруг предстоящего в этом году государственного визита Трампа. Бурю возмущения в США и во всем мире вызвали подписанные Трампом в первые дни президентства указы, в частности, указ о запрете въезда в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) и о приостановке приема любых беженцев на 120 дней. Британцы разместили петицию об отмене визита Трампа, она набрала уже более 1,6 миллиона подписей, 20 февраля ее рассмотрит парламент.

Как ожидается, акция начнется у посольства США в Лондоне. Об участии в ней заявили антивоенная коалиция Stop the War, неправительственная организация Stand up to Racism, организация по помощи беженцам Help Refugees Worldwide и Ассоциация мусульман Британии. Все они считают решение американского лидера, направленное на ужесточение контроля за въездом в страну расистским.

Накануне десятки тысяч британцев по всей стране устроили акцию протеста против введенного президентом США миграционного указа и призвали не допустить приезд Дональда Трампа с госвизитом в Лондон. Акции протеста прошли в Лондоне, Манчестере, Кардифе, Ньюкасле, Эдинбурге, Глазго, Брайтоне и в других британских городах.

Ранее, 21 января, более 100 тысяч человек приняли участие в марше протеста против избрания президентом США Дональда Трампа.