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В мире

Слабая и разобщенная. Колумнист Die Zeit усомнился в будущем единой Европы

22:1231.01.2017
(обновлено: 22:20 31.01.2017)
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Демонстранцы жгут флаг на акции протеста против принятия проекта соглашения ЕС в Афинах
© AP Photo/ Petros Karadjias

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Претензии Евросоюза на лидерство в современном мире необоснованны: ЕС страдает от множества структурных проблем, а действия участников союза международной арене далеко не всегда согласованы, пишет колумнист Die Zeit Людер Геркен.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
© AP Photo/ Virginia Mayo
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Европа переживает не лучшие времена. За последние пару лет Евросоюзу не удалось добиться существенного прогресса ни в одном из приоритетных направлений развития. Проекты в области внешней политики и безопасности, как и экономические инициативы, постоянно наталкиваются на противодействие местных властей, пишет Геркен.

Другой серьезной проблемой является то, что "многие граждане скептически относятся к процессу евроинтеграции". Эта тенденция, по мнению автора, ярче всего отразилась в решении Британии о выходе из ЕС.

Флаг Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Колумнист считает, что Евросоюз должен стремиться к "новому балансу" между странами-участницами, и в первую очередь это касается монетарной и финансовой политики. Так, действующие меры по банковскому регулированию и перекосы, допущенные в ходе построения валютного союза, посеяли вражду между южноевропейскими странами и их более успешными северными соседями.

Геркен полагает, что новая администрация США вряд ли станет надежным партнером для ЕС. Негативное отношение Дональда Трампа к процессу либерализации торговых отношений и возможный выход Соединенных Штатов из переговоров по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству станет серьезным ударом для Европы, считает он.

Флаг Евросоюза над Рейхстагом. Архивное фото
© AP Photo/ Markus Schreiber
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Прекращение сотрудничества между Брюсселем и Вашингтоном в области защиты окружающей среды также вызывает опасения у автора. Но самой серьезной угрозой для ЕС колумнист называет ослабление связей с США по линии союзнических отношений. "Даже перед лицом всех критических замечаний Дональда Трампа в адрес НАТО члены альянса не могут прийти к согласию по поводу повышения расходов на оборону", — пишет Геркен. И в первую очередь это относится к крупным европейским странам — Германии, Италии и Испании.

"Трудно оставаться оптимистом, когда вокруг столько проблем. Но в этой критической ситуации мы можем увидеть шанс для ЕС" — резюмирует автор статьи. При этом он надеется, что лидеры европейских стран вскоре поймут, что Евросоюз могут спасти только всестороннее сотрудничество и отказ от "национального эгоизма".

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