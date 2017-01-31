Слабая и разобщенная. Колумнист Die Zeit усомнился в будущем единой Европы

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Претензии Евросоюза на лидерство в современном мире необоснованны: ЕС страдает от множества структурных проблем, а действия участников союза международной арене далеко не всегда согласованы, пишет колумнист Die Zeit Людер Геркен.

Европа переживает не лучшие времена. За последние пару лет Евросоюзу не удалось добиться существенного прогресса ни в одном из приоритетных направлений развития. Проекты в области внешней политики и безопасности, как и экономические инициативы, постоянно наталкиваются на противодействие местных властей, пишет Геркен.

Другой серьезной проблемой является то, что "многие граждане скептически относятся к процессу евроинтеграции". Эта тенденция, по мнению автора, ярче всего отразилась в решении Британии о выходе из ЕС.

Колумнист считает, что Евросоюз должен стремиться к "новому балансу" между странами-участницами, и в первую очередь это касается монетарной и финансовой политики. Так, действующие меры по банковскому регулированию и перекосы, допущенные в ходе построения валютного союза, посеяли вражду между южноевропейскими странами и их более успешными северными соседями.

Геркен полагает, что новая администрация США вряд ли станет надежным партнером для ЕС. Негативное отношение Дональда Трампа к процессу либерализации торговых отношений и возможный выход Соединенных Штатов из переговоров по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству станет серьезным ударом для Европы, считает он.

Прекращение сотрудничества между Брюсселем и Вашингтоном в области защиты окружающей среды также вызывает опасения у автора. Но самой серьезной угрозой для ЕС колумнист называет ослабление связей с США по линии союзнических отношений. "Даже перед лицом всех критических замечаний Дональда Трампа в адрес НАТО члены альянса не могут прийти к согласию по поводу повышения расходов на оборону", — пишет Геркен. И в первую очередь это относится к крупным европейским странам — Германии, Италии и Испании.

"Трудно оставаться оптимистом, когда вокруг столько проблем. Но в этой критической ситуации мы можем увидеть шанс для ЕС" — резюмирует автор статьи. При этом он надеется, что лидеры европейских стран вскоре поймут, что Евросоюз могут спасти только всестороннее сотрудничество и отказ от "национального эгоизма".