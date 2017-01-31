Власти Сан-Франциско подали иск на указ Трампа о "городах-убежищах"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Прокурор Сан-Франциско обратился с иском в суд, оспорив указ президента США Дональда Трампа, который ограничивает финансирование городам, отказывающимся выдавать нелегальных мигрантов федеральным властям, передает агентство Рейтер.

На прошлой неделе Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции. Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что указы будут содержать такие меры, как строительство "физического барьера" на границе, массовую высылку нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым, отказ от федерального финансирования городов, которые отказываются выдавать иммигрантов федеральным властям.

По данным агентства, в иске говорится о нарушении десятой поправки к конституции США. Сан-Франциско стал первым "городом-убежищем", где был подан иск против соответствующего указа президента.