СЖМ призвал обеспечить безопасность журналистов в Донбассе

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Союз журналистов Москвы (СЖМ) призвал все правозащитные организации принять неотложные меры по обеспечению безопасной работы представителей СМИ, выполняющих свой профессиональный долг в Донбассе.

Во вторник несколько российских журналистов, среди которых были стрингер телеканала RT, представители НТВ, Life и других СМИ, попали под обстрел артиллерии вооруженных сил Украины в Киевском районе Донецка.

"Секретариат СЖМ озабочен происходящими событиями и опасается за жизнь наших коллег. Мы призываем все правозащитные организации принять неотложные меры по обеспечению безопасной работы представителей СМИ, выполняющих свой профессиональный долг", — говорится в сообщении секретариата союза.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. Власти не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности. При этом у РФ есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские "самостийные отряды", а ВС Украины ее поддержали.