Авдеевка без тепла и света: ситуация в Донбассе обостряется

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Последние несколько дней в Донбассе наблюдается самое серьезное с начала года обострение ситуации, которое началось еще в воскресенье. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов, а также в попытках наступления. Боестолкновения, которые привели к гибели мирных граждан, произошли около населённого пункта Авдеевка, находящегося в нескольких километрах от Донецка, а также в районе Ясиноватой, Макеевки и Коминтерново.

В результате боев подконтрольная властям Украины Авдеевка при морозе в 18 градусов осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. В МИД РФ призвали Киев незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе и соблюдать договоренности о перемирии.

В ОБСЕ призвали к прекращению огня, контактная группа по Донбассу рассмотрит ситуацию на заседании в Минске 1 февраля. Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций во вторник также обсудит положение на востоке Украины.

Последствия обстрелов

Стороны конфликта в Донбассе последние несколько дней обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления. В ДНР заявляют, что только за последние стуки украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 1 тысячи мин и снарядов.

Как заявил во вторник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, украинские силовики вели огонь по девяти населенным пунктам республики, в результате повреждения получили 14 домов в Донецке, Макеевке и на юге ДНР.

"Противник выпустил по прифронтовым районам 128 артиллерийских снарядов, пять пакетов из РСЗО БМ-21 "Град", четыре танковых снаряда, 829 мин, а также 1,205 тысячи боеприпасов из различных типов гранатометов", — сказал Басурин.

Он также сообщил, что в результате обстрелов территории ДНР за минувшие сутки погибли шесть человек, 13 получили ранения.

В ДНР привели и свои цифры потерь украинских силовиков. По данным Минобороны республики, более десяти украинских силовиков убиты в понедельник, более 15 ранены при очередной попытке атаковать позиции ополчения.

Во вторник, по данным Минобороны ДНР, вооруженные силы Украины совершили две попытки прорыва позиций на мариупольском направлении вблизи поселка Коминтерново, в результате чего 27 украинских военных погибли, 10 ранено.

Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Кроме того, из-за обстрела со стороны украинских силовиков была обесточена шахта имени Засядько, под землей находились более 200 человек. Позже МЧС сообщило, что эвакуировали более 120 горняков.

У Киева свои данные о числе погибших ополченцев ДНР. Минобороны Украины утверждает, что не менее 10 ополченцев погибли в Донбассе за прошедшие сутки, 25 ранены.

Глава МИД Украины Павел Климкин привел цифры потерь украинской стороны. По его данным, за два дня в Донбассе убиты восемь украинских солдат, 29 ранены.

Авдеевка без тепла и света

В Киеве заявляют о серьезном обострении ситуации в подконтрольной Авдеевке, где в результате обстрелов 25 тысяч человек остались электричества и 15 тысяч – без тепла. Власти не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ремонтные бригады во вторник уже не смогут выехать на место разрыва линии электроснабжения в Авдеевке из-за продолжающихся обстрелов.

Местные власти организовали поставку в город дополнительных электрогенераторов, работают полевые кухни. Также власти прорабатывают возможность восстановить энергоснабжение Авдеевки от действующих линий электропередачи. По мнению властей, Авдеевку спасает то, что подающий тепло в город Авдеевский коксохимический завод сумел поднять температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов. При этом само предприятие находится в тяжелой ситуации, руководство завода надеется сохранить рабочий режим для котельной, чтобы обогревать город.

Международный комитет Красного креста (МККК) призвал стороны конфликта обеспечить безопасность мирного населения в Авдеевке. Организация работает над доставкой необходимой помощи жителям города, сообщил МККК во вторник в Twitter.

"Нужно обеспечить безопасность гражданских лиц. Правила войны должны соблюдать все стороны конфликта. При морозе 18°C у жителей нет ничего — воды, света, отопления. Мы работаем над доставкой людям необходимой помощи", — говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник провел совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке. Он заявил, что украинские военные в Авдеевке имеют право открывать ответный огонь на обстрелы со стороны ополченцев. "Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции, никакого приказа у них не отвечать на уничтожающий огонь нет, и они имеют все возможности защищать себя", – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что украинские военные не отвечают огнем, когда ополченцы "размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой".

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев привержен политике мирного урегулирования в Донбассе, несмотря на обострение ситуации в регионе. "Мы четко осознаем источник существующих угроз и после почти трех лет войны, понимаем, что основным залогом независимости и территориальной целостности Украины являются мощные и современные вооруженные силы", — сказал министр.

ОБСЕ призвала прекратить бои

Глава Специальной мониторинговой миссии (CММ) ОБСЕ на Украине, посол Эртугрул Апакан потребовал немедленного прекращения боевых действий в районе Авдеевки, Ясиноватой и аэропорта Донецка.

"Эскалация в районе вызывает серьезную озабоченность, гражданское население сильно страдает. Насилие в таком масштабе, включая потери жизни, является неприемлемым, защита гражданских лиц должна иметь первостепенное значение", — заявил он. Последние события влекут серьезное ухудшение ситуации и нарушение минских соглашений, считает глава СММ ОБСЕ.

Он призвал стороны немедленно прекратить огонь и вывести запрещенное оружие за пределы согласованных границ, призвал стороны

уделять приоритетное внимание защите гражданского населения, отметив, что крайне важно дать СММ ОБСЕ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ для проверки соблюдения обязательств сторон о прекращении огня и выводе вооружения.

В свою очередь, первый заместитель Апакана Александр Хуг, комментируя причины обострения в Авдеевке, заявил, что обе стороны конфликта не придерживаются базовых принципов минских соглашений. По его словам, в силах "каждой из сторон прекратить противостояние в любой момент".

Ситуацию в Донбассе обсудят в ООН и в Минске

Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций во вторник обсудит ситуацию в Авдеевке на востоке Украины, сообщил постпред Швеции при ООН (председатель СБ в январе) Олаф Скуг.

"Украина запросила консультации по ситуации в стране", — сказал Скуг журналистам.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил главе своей администрации срочно вынести вопрос обострения ситуации в Авдеевке на рассмотрение Совбеза ООН.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действия Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности. При этом у РФ есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские "самостийные отряды", а вооруженные силы Украины ее поддержали.

Как сообщили в пресс-службе полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина, на 1 февраля запланировано заседание контактной группы по Украине и четырех ее рабочих подгрупп.

"Одним из вопросов… будет обострение ситуации (в Донбассе — ред.) и обстрелы со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины — ред.)", — сказали РИА Новости в пресс-службе полпреда ДНР.

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