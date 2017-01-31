Визовые офицеры США будут проверять аккаунты в соцсетях заявителей на визы

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Визовые офицеры США при рассмотрении заявок на въезд в Соединенные Штаты будут проверять аккаунты заявителей в соцсетях, заявил на пресс-конференции министр внутренней безопасности (МВБ) США Джон Келли.

"Проверка социальных сетей будет использоваться при обработке заявок на визы", — сказал он.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. В понедельник изменились так же требования к соискателям на визы еще для ряда стран, в том числе и для России.

Данный документ призван усилить контроль за гражданами других стран, пересекающих границу США, объяснил Трамп.