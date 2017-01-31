Раненный в Донецке оператор канала Life попал в больницу

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Оператор телеканала Life получил легкое ранение в ногу, он доставлен в больницу, и сейчас ему оказывается помощь, сообщил журналистам сотрудник больницы.

Ранее телеканал НТВ сообщил, что оператор российского телеканала Life получил ранение во время обстрела Киевского района Донецка.

"У него легкое ранение коленного сустава", — сообщил медработник.

В настоящее время пострадавшему оператору оказывается медицинская помощь, в последующей госпитализации он не нуждается.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк – Ясиноватая — Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.