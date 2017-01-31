Британский парламент обсудит петицию за отмену визита Трампа 20 февраля

ЛОНДОН, 31 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламент обсудит петицию за отмену госвизита президента США Дональда Трампа 20 февраля, говорится на сайте парламента.

В Великобритании набирает обороты скандал вокруг предстоящего в этом году государственного визита Трампа. Бурю возмущения в США и во всем мире вызвали подписанные Трампом в первые дни президентства указы, в частности указ о запрете въезда в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) и о приостановке приема любых беженцев на 120 дней. Размещенная на сайте парламента петиция набрала уже более 1 миллиона 600 тысяч подписей.

"Парламент проведет дебаты по этой петиции 20 февраля 2017 года", — говорится на сайте.

Приглашение британской королевы посетить страну с госвизитом премьер-министр Тереза Мэй передала Трампу 27 января, и это приглашение было принято. При этом королева никогда не приглашает никого из политиков по собственной инициативе, только по рекомендации правительства.

Ранее во вторник официальный представитель британского премьера подтвердила, что визит Трампа состоится, однако сроки его еще не определены.

Во вторник бывший постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании, экс-советник по нацбезопасности и экс-посол во Франции лорд Питер Риккеттс призвал премьер-министра не ставить королеву Елизавету II в "трудное положение" и не вынуждать ее принимать Трампа. Он также отметил, что столь быстрое приглашение посетить страну с госвизитом является беспрецедентным: ни один американский президент не удостаивался приглашения королевы в первый год своего пребывания на этом посту. В связи с этим Риккеттс задается вопросом, "заслуживает ли мистер Трамп этой исключительной чести".

Он призвал премьер-министра "действовать максимально быстро" и понизить уровень визита Трампа, чтобы не ставить королеву в еще более сложную ситуацию.