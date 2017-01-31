Силовики продолжают обстреливать Донецк, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Обстрелы Донецка продолжаются, есть возгорания в результате попадания снарядов, сообщили РИА Новости в МЧС самопровозглашенной ДНР.
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действия Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.
"Обстрелы Донецка продолжаются, есть возгорания вследствие попадания взрывоопасных предметов. Подразделение четвертой пожарной части работают в усиленном режиме по ликвидации последствий обстрелов", — говорится в сообщении МЧС.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.