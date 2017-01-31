Силовики продолжают обстреливать Донецк, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Обстрелы Донецка продолжаются, есть возгорания в результате попадания снарядов, сообщили РИА Новости в МЧС самопровозглашенной ДНР.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действия Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.

"Обстрелы Донецка продолжаются, есть возгорания вследствие попадания взрывоопасных предметов. Подразделение четвертой пожарной части работают в усиленном режиме по ликвидации последствий обстрелов", — говорится в сообщении МЧС.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.