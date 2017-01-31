SZ: в Берлине считают, что Киев виновен в обострении ситуации в Донбассе

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Берлин с нарастающей тревогой следит за обострением ситуации на востоке Украины, поскольку понимает, что вина за происходящее во многом лежит на Киеве, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники в немецком правительстве.

По имеющейся у Германии информации, отчасти основанной на отчетах миссии ОБСЕ, именно украинские военные в настоящее время стараются переместить линию фронта в свою пользу. В правительственных кругах ФРГ полагают, что Киев осознанно пытается усилить напряженность, рассчитывая на то, что эскалация конфликта поможет сорвать планы президента США Дональда Трампа по смягчению антироссийских мер, отмечает издание.

"В Берлине понимают, что Порошенко пойдет на все, чтобы не допустить отмены санкций против России", — пишет автор статьи.

При этом в правительстве Германии озабочены тем, что расчеты Киева могут привести к обратному результату. Так, Трамп может смягчить санкции, независимо от положения дел на востоке Украины. И тогда Киев удвоит свои проблемы: Россия получит преимущества, а конфликт разгорится с новой силой, подчеркивает Süddeutsche Zeitung.

"Можно ли, учитывая такой риск, отговорить Украину от задуманных провокаций? На этот вопрос в Берлине пока не готовы ответить", — заключает автор статьи.