МИД Украины направил России ноту протеста из-за просьбы РПЦ по Херсонесу

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста МИД России в связи с просьбой РПЦ передать в пользование церкви объекты крымского музея-заповедника "Херсонес Таврический", сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Симферопольская и Крымская епархия направила запрос в Росимущество о передаче ей в безвозмездное пользование 24 объектов музея-заповедника "Херсонес Таврический" на 50 лет. Эти объекты, как отмечают в епархии, прежде принадлежали Владимирскому мужскому монастырю.

В украинском МИД заявили, что "Древний город Херсонес Таврический и его хора" находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО и требуют особого режима защиты, предусмотренного положениями Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года, стороной которой является Российская Федерация.

"МИД Украины подчеркивает, что любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, будут расцениваться украинской стороной как нарушение", — говорится в сообщении. В Киеве пригрозили "международно-правовой ответственностью" в случае передачи этих объектов РПЦ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".