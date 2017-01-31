В ДНР заявили о гибели 14 силовиков при попытке прорыва у Коминтерново

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, более десяти силовиков убиты и десятки ранены, заявил во вторник журналистам представитель министерства обороны ДНР.
"Противник силами до двух взводов и боевиков "Правого сектора" (экстремистское движение, запрещено в России) при поддержке трех БМП с 10.00 (совпадает с мск) предпринял попытку прорыва на мариупольском направлении в районе населенного пункта Коминтерново", — заявил представитель оборонного ведомства ДНР.
В Минобороны добавили, что атаке предшествовала артиллерийская подготовка, наступление было остановлено.
"Потери ВСУ (вооруженных сил Украины) и радикальных боевиков составили около 14 убитыми, счет раненых идет на десятки", — заявил представитель ведомства.
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов Авдеевка в Донецкой области осталась без воды, тепла и света. Власти Украины объявили в городе чрезвычайное положение. Они не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу.