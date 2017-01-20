ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Дональд Трамп вступил в должность президента США. Его привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Бизнесмен Трамп, которому 70 лет, стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму, который завершил два срока полномочий.

"Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

После того, как председатель Верховного суда США Джон Робертс поздравил Трампа с вступлением в должность, тот повернулся к семье и обнял родных.

Во время своей инаугурационной речи Трамп пообещал определить курс развития США и мира на долгие годы вперед и заявил, что власть передается не просто от одной администрации к другой, а от Вашингтона народу.

"Мы будем искать дружбы с другими странами мира, но мы будем понимать, что это их право, ставить их интересы прежде всего. Мы не хотим навязывать свой образ жизни кому-либо, мы хотим, чтобы он просто был примером для всех", — сказал президент.

Он заявил, что преступность бандитизм и наркотики стоят жизни американцам и пообещал, что эта "резня" закончится сегодня.

Трамп также отметил, что американская армия находится в "печальном упадке", добавив, что США "защищали чужие границы, отказываясь защищать нашу собственную". Президент добавил, что США прекратят сокращение численности армии и разработают современные системы ПРО для защиты от ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР.

Кроме того, он подчеркнул необходимость полного уничтожения радикального исламского терроризма и пообещал добиться энергетической независимости Вашингтона от ОПЕК и "стран, враждебных интересам США".

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