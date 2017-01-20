США
23.0123 января06:02МСК
USD59.67+0.32
EUR63.73+0.55
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Дональд Трамп вступил в должность президента США

Тема:
Главное за 20 января 2017 года (16)
20:0120.01.2017
(обновлено: 09:34 21.01.2017)
45222707
Избранный президент Дональд Трамп прибыл на инаугурацию в Капитолий в Вашингтон. 20 января 2017
© AP Photo/ Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Дональд Трамп вступил в должность президента США. Его привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Новый вице-президент США Майкл Пенс во время принятия присяги. 20 января 2017
© AP Photo/ Matt Rourke
Майк Пенс принес присягу вице-президента США

Бизнесмен Трамп, которому 70 лет, стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму, который завершил два срока полномочий.

"Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

После того, как председатель Верховного суда США Джон Робертс поздравил Трампа с вступлением в должность, тот повернулся к семье и обнял родных.

Во время своей инаугурационной речи Трамп пообещал определить курс развития США и мира на долгие годы вперед и заявил, что власть передается не просто от одной администрации к другой, а от Вашингтона народу.

© РИА Новости. www.whitehouse.gov
Присяга и первая речь 45-го президента США Дональда Трампа

"Мы будем искать дружбы с другими странами мира, но мы будем понимать, что это их право, ставить их интересы прежде всего. Мы не хотим навязывать свой образ жизни кому-либо, мы хотим, чтобы он просто был примером для всех", — сказал президент.

Хиллари Клинтон и Билл Клинтон прибыли на инаугурацию Дональда Трампа. 20 января 2017
© REUTERS/ Rick Wilking
Публика на инаугурации Трампа "прохладно" встретила Клинтон, сообщают СМИ
Он заявил, что преступность бандитизм и наркотики стоят жизни американцам и пообещал, что эта "резня" закончится сегодня.

Трамп также отметил, что американская армия находится в "печальном упадке", добавив, что США "защищали чужие границы, отказываясь защищать нашу собственную". Президент добавил, что США прекратят сокращение численности армии и разработают современные системы ПРО для защиты от ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР.

Кроме того, он подчеркнул необходимость полного уничтожения радикального исламского терроризма и пообещал добиться энергетической независимости Вашингтона от ОПЕК и "стран, враждебных интересам США".

За церемонией инаугурации Дональда Трампа следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

Процедура инаугурации президента США
Комментировать
+
В мире
Обсуждение
35 пользователей оставили 45 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (25)
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.