Трамп в инаугурационной речи представит личный взгляд на США

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи в пятницу представит "очень личный" взгляд на свою страну, сообщил журналистам в четверг его пресс-секретарь Шон Спайсер.

"У нас еще будет дополнительная информация по данному поводу, но эта речь станет очень личным и искренним выражением его (Трампа) взгляда на эту страну", — сказал Спайсер на брифинге.

По его словам, новый глава государства "обсудит, что значит быть американцем, вызовы, с которыми сталкивается средний класс". "Он также будет говорить об инфраструктуре и образовании, о производственной базе. Я думаю, это будет больше философский документ, чем повестка дня. Это будет его взгляд на страну, на роль правительства и граждан", — добавил Спайсер.