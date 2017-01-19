Пентагон заявил о ликвидации в Ливии 80 боевиков ИГ в результате авиаудара

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. В результате авиаудара по позициям группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде стран) уничтожены более 80 боевиков, сообщил глава Пентагона Эштон Картер.

"В результате удара в ночь на среду уничтожено более 80 боевиков", — сказал Картер на последнем для себя брифинге в качестве министра обороны США.

Ранее Пентагон сообщил, что авиаудары ВВС США уничтожили два лагеря террористической группировки ИГ.

"Во взаимодействии с ливийским правительством национального согласия военные США в среду нанесли меткие авиаудары, которые уничтожили два лагеря ИГ в 45 километрах к юго-западу от Сирта", — заявил представитель Пентагона Питер Кук.

Сообщалось, что американские бомбардировщики B-2 нанесли авиаудары по лагерям боевиков ИГ. Разведывательный самолет США наблюдал за целями в течение нескольких недель, пока боевики осуществляли передвижение от Сирта в сторону побережья. По данным СМИ, в результате авианалета могли быть уничтожены по меньшей мере 90 боевиков. Ранее операция американских военных против боевиков была ограничена границами города Сирт.

Ранее в декабре Африканское командование ВС США (AFRICOM) официально сообщило об окончании операции против террористической группировки ИГ в Ливии, где боевиков удалось изгнать из крупного города Сирт.