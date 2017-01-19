Из накрытого лавиной итальянского отеля извлекли тела четырех человек

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РИМ, 19 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Тела четырех человек извлекли из здания отеля, оказавшегося накрытым лавиной в итальянской области Абруццо, сообщает телеканал Rainews24.

Ранее сообщалось об одной жертве инцидента.

Как объяснил телеканалу сотрудник службы Гражданской обороны, в отеле на момент схода лавины находилось 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей. Пропавшими без вести на данный момент числятся 28 человек.

ЧП произошло в среду вечером. Снежная лавина, вероятно спровоцированная сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola. Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля.

Первая группа спасателей прибыла к отелю на лыжах только примерно в 04:30 (06:30 мск) в четверг. В результате спасательной операции из-под лавины были извлечены два человека. Судьба остальных остается неизвестной. Спасатели отмечают, что связи с ними нет.