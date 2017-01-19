МЧС России готово отправить в Италию специалистов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. МЧС России готово отправить в Италию мобильный диагностический комплекс "Струна" для определения степени повреждения зданий после землетрясения, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее глава ведомства Владимир Пучков сообщил, что министерство предложило помощь итальянским коллегам в преодолении последствий стихии и в случае поступления соответствующего запроса готово отправить в Италию специалистов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Кадры из погребенного под снегом отеля в Италии и спасение пострадавшего

"Министр Владимир Пучков направил телеграмму в адрес руководителя Департамента гражданской защиты Италии Фабрицио Курчо, в которой выразил соболезнования в связи с землетрясением в центральной части Италии и выразил готовность направить спасателей и специалистов с мобильным диагностическим комплексом "Струна" для оказания содействия итальянским коллегам в ликвидации последствий стихийного бедствия", — подчеркнули в МЧС.

Мобильный комплекс "Струна" уже был задействован в Италии после землетрясения в августе 2016 года. С его помощь были обследованы более 90 социально значимых объектов в Аматриче и Риме. Среди них — многоквартирные жилые дома, школы, лицей, детские сады, а также два арочных моста 17-18 веков, имеющих не только историческую ценность, но и стратегическое значение для региона. По итогам обследования итальянским коллегам были предоставлены подробные технические заключения относительно возможности дальнейшей эксплуатации обследованных объектов и рекомендации по их укреплению и повышению сейсмостойкости.

При помощи комплексов "Струна" специалисты МЧС определяют степень повреждения зданий, их устойчивости и возможность дальнейшей эксплуатации. Основу диагностического комплекса "Струна" составляют уникальные, не имеющие аналогов датчики, работающие в исключительно широком диапазоне частот: от 0,1 до 150 Гц. Это позволяет различать колебания зданий любого качества и любой степени износа — от совсем новых до относящихся к аварийному жилому фонду, от высоток и промышленных дымовых труб до низких монолитных сооружений.

В итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в среду были зарегистрированы четыре подземных толчка магнитудой 5,1-5,4. Погиб по меньшей мере один человек. Ликвидация последствий землетрясения и доставка помощи осложняется холодной погодой и обильными снегопадами. Подземные толчки ощущались и в исторической части Рима, которая расположена более чем в 100 километрах от эпицентра стихийного бедствия.