Украина и Польша возобновят сотрудничество в сфере науки и технологий

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Киев и Варшава в 2017 году намерены возобновить работу совместной украино-польской комиссии по вопросам сотрудничества в сфере науки и технологий, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Гриневич в четверг встретилась с послом Польши на Украине Яном Пекло. В ходе встречи они обсудили совместные проекты в сферах среднего и высшего образования, развитие научного сотрудничества, а также предстоящий визит на Украину вице-премьера, министра науки и образования Польши Ярослава Говина.

"На 2017 год запланировано возобновление совместной украино-польской комиссии по вопросам сотрудничества в сфере науки и технологий", — приводит слова Гриневич пресс-служба украинского правительства.

Она также сообщила, что министерства образования двух стран почти согласовали проект совместной программы научно-технического сотрудничества. По словам Гриневич, этот проект предусматривает проведение конкурса украино-польских научных проектов уже в первой половине 2017 года.