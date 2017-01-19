У Киева не хватило денег, чтобы достроить "Стену" на границе с Россией

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Украина приостановила строительство защитно-оборонительных сооружений в Харьковской области в рамках проекта "Стена" из-за прекращения финансирования, рассказала на пресс-конференции глава областной администрации Юлия Светличная.

По ее словам, сейчас в области проводятся только работы по поддержанию технического состояния уже построенных в рамках проекта сооружений.

"Закупается, насколько мне известно, отдельная техника, передается нашими международными партнерами. Тот объем работ, который был проведен, на сегодня находится в надлежащем состоянии", — цитирует слова Светличной украинское информагентство УНИАН.

Она добавила, что пока проект "Стена" продолжаться не будет.

Проект предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Он был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиард гривен (149 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы урезали больше чем вдвое.

Ранее глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко уверял, что, несмотря на сокращение финансирования в Харьковской и Луганской областях, проект "Стена" реализуется по плану. В частности, по его данным, в Харьковской области уже выполнено 50% работ. При этом в службе сообщили, что в 2016 году в рамках проекта было обустроено 270 километров противотанковых рвов на границе с Россией.