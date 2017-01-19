Израиль получил комплекс "Хец-3", способный сбивать ракеты в космосе

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв – РИА Новости. Израильские военные получили первый комплекс ПРО "Хец-3", известный своей способностью перехватывать баллистические ракеты за пределами земной атмосферы, сообщило министерство обороны страны.

"Хец-3" ("Стрела-3") усилит "верхний эшелон" системы противоракетной обороны Израиля, которая должна эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз — от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до иранских баллистических ракет с неконвенциональными боезарядами.

"Министерство обороны… совместно с американским Агентством по противоракетной обороне завершили первый этап разработки системы ПРО "Хец-3" путем ее передачи израильским ВВС. Система "Хец"… является ключевым элементом многослойной системы обороны Израиля, в чьи задачи входит защита страны от баллистических ракет", — сообщило военное ведомство.

Год назад, на этапе испытаний, "Хец-3", судя по сообщению министерства обороны, доказал способность перехватывать ракеты в космосе.

Головной разработчик, израильский концерн "Таасия Авирит" (IAI – Israel Aerospace Industries), говорит о высоком потенциале комплекса в борьбе со всеми типами баллистических ракет средней дальности и реализации в его конструкции принципа hit-to-kill, который предполагает уничтожение цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты. Эксперты высказывают предположение о возможности использования "Хец-3" также в качестве противоспутникового оружия.

"Включение "Хец-3" в оперативную систему ВВС станет прорывом в оборонных возможностях государства. Вместе с "Хец-2" он позволит существенно сократить вероятность нанесения ущерба Израилю", — заявило Минобороны.

На вооружении израильских противоракетных сил уже стоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, предназначенные для борьбы с иранскими "шихабами" и сирийскими "скадами", а также батареи "Железный купол", которые способны сбивать реактивные снаряды малой дальности типа палестинских "кассамов" и "градов". Промежуточным звеном между ними выступает "Праща Давида". Ее основное предназначение, по сведениям местных СМИ, — перехват ракет дальностью от 70 до 300 километров, которых особенно много у боевиков ливанского движения "Хезболлах". В прошлом году израильские власти объявили об успешном завершении испытаний этой системы и начале ее поступления в войска.