США
20.0120 января02:57МСК
USD59.35+0.17
EUR63.18-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Израиль получил комплекс "Хец-3", способный сбивать ракеты в космосе

18:5719.01.2017
(обновлено: 19:16 19.01.2017)
121263867
Противоракеты Хец. Архивное фото
© AP Photo/ Israel Aircraft Industries

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв – РИА Новости. Израильские военные получили первый комплекс ПРО "Хец-3", известный своей способностью перехватывать баллистические ракеты за пределами земной атмосферы, сообщило министерство обороны страны.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на аэродроме Центральная Угловая на церемонии открытия Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016. Архив
© РИА Новости. Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Системы противоракетной обороны в мире

"Хец-3" ("Стрела-3") усилит "верхний эшелон" системы противоракетной обороны Израиля, которая должна эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз — от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до иранских баллистических ракет с неконвенциональными боезарядами.

"Министерство обороны… совместно с американским Агентством по противоракетной обороне завершили первый этап разработки системы ПРО "Хец-3" путем ее передачи израильским ВВС. Система "Хец"… является ключевым элементом многослойной системы обороны Израиля, в чьи задачи входит защита страны от баллистических ракет", — сообщило военное ведомство.

Год назад, на этапе испытаний, "Хец-3", судя по сообщению министерства обороны, доказал способность перехватывать ракеты в космосе.

Головной разработчик, израильский концерн "Таасия Авирит" (IAI – Israel Aerospace Industries), говорит о высоком потенциале комплекса в борьбе со всеми типами баллистических ракет средней дальности и реализации в его конструкции принципа hit-to-kill, который предполагает уничтожение цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты. Эксперты высказывают предположение о возможности использования "Хец-3" также в качестве противоспутникового оружия.

Пробный пуск противоракеты комплекса Хец-3 (Стрела-3) в Израиле
© REUTERS/ Amir Cohen
Израиль и США испытали новый комплекс ПРО на перехват цели в космосе

"Включение "Хец-3" в оперативную систему ВВС станет прорывом в оборонных возможностях государства. Вместе с "Хец-2" он позволит существенно сократить вероятность нанесения ущерба Израилю", — заявило Минобороны.

На вооружении израильских противоракетных сил уже стоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, предназначенные для борьбы с иранскими "шихабами" и сирийскими "скадами", а также батареи "Железный купол", которые способны сбивать реактивные снаряды малой дальности типа палестинских "кассамов" и "градов". Промежуточным звеном между ними выступает "Праща Давида". Ее основное предназначение, по сведениям местных СМИ, — перехват ракет дальностью от 70 до 300 километров, которых особенно много у боевиков ливанского движения "Хезболлах". В прошлом году израильские власти объявили об успешном завершении испытаний этой системы и начале ее поступления в войска.

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
11 пользователей оставили 12 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.