Иллюзий по изменению внешней политики США при Трампе нет, заявил Толстой

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что странно надеяться на то, что вектор внешней политики США, который складывался десятилетиями, может измениться с приходом Дональда Трампа.

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа пройдет 20 января.

"Что касается иллюзий и ожиданий, то они не могли измениться, потому что их не было. Вектор внешней политики США строился десятилетиями и не менялся ни при одном президенте. Поэтому странно будет надеяться, что именно Трамп сможет что-то изменить", — сказал Толстой РИА Новости.

Он отметил, что вряд ли можно ставить вопрос о том, плох или хорош Трамп для России.

"Это не наш президент, чтобы мы это обсуждали, и он будет отстаивать интересы США, не наши. О том хорош он или нет, пусть думают граждане США, а нам пора прекратить просыпаться с мыслью о том, "а как там Америка?", — добавил вице-спикер Госдумы.

"Надеюсь только на то, что новый хозяин Белого дома будет больше времени уделять внутренним делам своей страны. И это хорошая новость и для нас, и для всего мира. Может быть, тогда снизится число войн и цветных революций", — заключил он.