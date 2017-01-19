"Оппозиционный блок" назвал "позором" неявку депутатов на заседание Рады

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Лидер фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины Юрий Бойко заявил, что отсутствие депутатов на рабочих местах является "позором" для украинского парламента.

Вечернее заседание Рады в четверг продлилось пять минут. Спикер парламента Андрей Парубий был вынужден досрочно закрыть заседание из-за недостаточного количества депутатов в зале. Украинские парламентарии в СМИ объяснили, что это связано с Крещением, а также тем, что многие депутаты уехали на инаугурацию президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

"Поведение депутатов является позорным. Я понимаю, что каждому хочется поехать в Вашингтон и в Давос, чтобы представить себя. Но в это же время законы, которые действительно нужны людям, остаются нерассмотренными", — приводит слова Бойко пресс-служба фракции.

Согласно сообщению, "Оппозиционный блок" участвовал в заседании при рассмотрении всех вопросов, поддерживая свою принципиальную позицию о пересмотре бюджета.