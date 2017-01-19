CNN смоделировал сценарий убийства Трампа на инаугурации

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Телеканал CNN показал репортаж о наследовании президентских полномочий в случае убийства Дональда Трампа во время инаугурации в пятницу.

Репортер Брайан Тодд рассмотрел сценарий покушения не только на избранного президента, но и на вице-президента и высших лиц конгресса.

По конституции США, напоминает CNN, если президент и вице-президент убиты либо недееспособны, их заменяет спикер палаты представителей, а за ним следует временный председатель сената. Если и с ними что-то случается, обязанности президента исполняют министры, начиная с госсекретаря.

В случае с инаугурацией 20 января ситуация еще более сложная. К полудню министры Барака Обамы уже сложат полномочия – в том числе госсекретарь Джон Керри. Но выдвинутый Трампом кандидат на этот пост – Рекс Тиллерсон – пока не утвержден в должности сенатом.

Поэтому в полдень 20 января обязанности главы госдепа начнет временно исполнять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон, представитель администрации Обамы.

Кроме того, на случай и вовсе катастрофических событий в США выбирается так называемый дежурный преемник – как правило, это один из министров. Он не присутствует на инаугурации и находится под охраной в отдаленном месте, его имя не разглашается.

Этот дежурный преемник будет тоже не из команды Трампа — сенат еще никого из нее не утвердил. Им будет кто-то из администрации Обамы, сообщает CNN.

"На инаугурации есть две линии наследования: одна — администрации Барака Обамы, которая еще находится у власти, а другая не появится до тех пор, пока Дональд Трамп не будет введен в должность, а сенат не утвердит его назначения", — заявил в комментарии телеканалу политолог Джон Фортье.

Репортаж CNN вызвал в социальных сетях волну негодования. Пользователи оставляют гневные комментарии к видеозаписи на YouTube и критикуют телеканал в Facebook и Twitter.

"По-видимому, CNN считает, что это нормально – в открытую выступать за покушение на избранного президента Трампа, чтобы сохранить во власти администрацию Обамы", — написал один из пользователей.

So apparently CNN thinks it's okay to openly advocate for the assassination of Pres Elect Trump to keep the Obama administration in power. — Mateo (@mateoqme) January 19, 2017

​"CNN призывает к покушению на президента Трампа? Почему я не удивлена", — замечает Gwen.

CNN calling for the assassination of President Trump? Why am I not surprised. — Gwen ¯\_(ツ)_/¯ FFS! (@CatO9Tailz) January 19, 2017

​Некоторые пользователи отмечали, что тема покушения на президента интересовала не только CNN. "Прошлым вечером PBS показал документальный фильм об убийстве Линкольна. Сегодня по CNN: что будет, если в пятницу Трамп и его назначенцы внезапно умрут?" – отметил Trent Collicutt.