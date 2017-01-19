США подозревают задержанного в Испании россиянина в кибермошенничестве

МАДРИД, 19 янв – РИА Новости. Гражданина РФ Станислава Лисова, задержанного в Испании по запросу ФБР, американская сторона подозревает в кибермошенничестве, сообщил РИА Новости представитель Национального суда Испании.

"Его подозревают в преступном сговоре с целью совершения мошенничества электронным способом и мошенничества с помощью компьютеров", — заявил представитель Национального суда.

По словам собеседника агентства, вопрос о его экстрадиции решает суд. Этот процесс "займет до нескольких недель". Он также добавил, что Лисов "находится в заключении без права выхода под залог".

Супруга россиянина Дарья Лисова сообщила сайту телеканала RT, что правоохранительные органы Испании 13 января по запросу ФБР задержали ее мужа, его подозревают в причастности к хакерским атакам. Она сообщила, что ее муж работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов. В Испании вместе с мужем они проводили отпуск. По ее словам, Лисова задержали в аэропорту Барселоны, куда они приехали отдать взятую в аренду машину, перед тем, как улететь в Лион. Она сообщила, что при задержании сотрудники испанских правоохранительных органов заявили, что задержание проводилось по запросу ФБР и Интерпола.

Посольство РФ в Мадриде находится в тесном контакте с правоохранительными органами Испании по факту задержания Лисова, подтвердили ранее РИА Новости в диппредставительстве. Российские дипломаты также направили запрос в испанские компетентные органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания. Ранее в МИД России заявляли, что власти США ведут "охоту" на российских граждан по всему миру, несмотря на различные международные договоренности. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что вместо того, чтобы следовать положениям двустороннего договора о взаимной правовой помощи, США используют различные надуманные предлоги и "охотятся на российских граждан".