Иракский командующий заявил о ликвидации большинства лидеров ИГ в Мосуле

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Большинство командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Мосуле были убиты в ходе сражений в восточной части города с правительственными войсками Ирака в течение последних трех месяцев, заявил агентству Рейтер командующий силами управления по борьбе с терроризмом Ирака генерал-лейтенант Абдель Гани аль-Асади.
По словам Асади, возвращение контроля над западной частью города не должно быть более сложным, чем освобождение восточной части.
"Это будет не сложнее, чем то, что мы видели. Большинство командиров (ИГ — ред.) были убиты на восточной стороне (города — ред.)", — приводит агентство слова аль-Асади.
Операция в Мосуле против группировки ИГ продолжается с октября 2016 года. Западная часть города на другом берегу реки Тигр пока остается под контролем террористов.