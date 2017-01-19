Иракский командующий заявил о ликвидации большинства лидеров ИГ в Мосуле

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Большинство командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Мосуле были убиты в ходе сражений в восточной части города с правительственными войсками Ирака в течение последних трех месяцев, заявил агентству Рейтер командующий силами управления по борьбе с терроризмом Ирака генерал-лейтенант Абдель Гани аль-Асади.

Ранее сообщалось, что в среду военные из управления по борьбе с терроризмом Ирака установили полный контроль над восточной частью Мосула.

По словам Асади, возвращение контроля над западной частью города не должно быть более сложным, чем освобождение восточной части.

"Это будет не сложнее, чем то, что мы видели. Большинство командиров (ИГ — ред.) были убиты на восточной стороне (города — ред.)", — приводит агентство слова аль-Асади.

Как отмечает агентство, он также выразил надежду, что в течение ближайших дней будет сделано заявление, что весь "восточный берег находится под контролем". По словам аль-Асади, в ближайшее время ожидается встреча, на которой будут присутствовать все иракские командиры, связанные с операциями по освобождению города.

Операция в Мосуле против группировки ИГ продолжается с октября 2016 года. Западная часть города на другом берегу реки Тигр пока остается под контролем террористов.