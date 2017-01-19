Во Франции опрос прочит победу в первом туре праймериз социалистов Вальсу

ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Экс-премьер Франции Мануэль Вальс одержит победу в первом туре праймериз социалистов и их сторонников перед президентскими выборами с 37% голосов избирателей, передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на опрос компании OpinionWay.

"Мануэль Вальс лидирует в опросах общественного мнения по первому туру праймериз с 37%, опережая Бенуа Амона (28%) и Арно Монтебура (24%), и одерживает победу во втором туре с 51% голосов против одного или другого (Амона или Монтебура — прим. ред.)", — передает агентство.

Опрос проводился с 16 по 18 января. Участие в нем принимали 536 человек, намеревающихся принять участие в голосовании на праймериз, в возрасте от 18 лет.

Борьбу за право баллотироваться ведут семь кандидатов: экс-премьер Мануэль Вальс, экс-министр экономики Арно Монтебур, двое бывших министров образования — Бенуа Амон и Венсан Пейон, бывший министр жилищного хозяйства, лидер Радикальной левой партии Сильвия Пинель, лидер партии "Демократический фронт" Жан-Люк Беннамиас и вице-спикер Национального собрания (нижняя палата), лидер Экологической партии Франсуа де Рюжи.

Как свидетельствуют данные опроса Elabe, оба раза по итогам двух дебатов социалистов французские телезрители называли наиболее убедительным Монтебура. Вальс и Амон занимали второе и третье места соответственно.

Праймериз правящей Социалистической партии и ее сторонников пройдут во Франции в два тура 22 и 29 января.