В Приднестровье надеются на помощь Австрии в приднестровском урегулировании

ТИРАСПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский выразил надежду, что председательство Австрии в ОБСЕ придаст импульс приднестровскому урегулированию.

Красносельский в четверг провел встречу со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Вольфом Дитрихом Хаймом.

"Уверен, что именно австрийское председательство даст новый импульс формату "5+2". Ведь именно Вена – традиционная площадка для встреч по урегулированию молдо-приднестровского конфликта в формате "5+2", – цитирует слова Красносельского его пресс-служба.

Он отметил, что в отношениях Кишинева и Тирасполя существует целый блок экономических, социальных, культурных проблем, которые требуют скорейшего решения.

"Я неоднократно говорил и повторяю снова: граждане и Молдовы, и Приднестровья не должны быть заложниками политических решений. Мы должны работать для того, чтобы максимально облегчить жизнь граждан двух государств", – подчеркнул глава ПМР.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и США как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине.