Вечернее заседание Рады было сорвано из-за неявки депутатов

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Вечернее заседание Верховной рады Украины в четверг продлилось 5 минут; спикер парламента Андрей Парубий был вынужден досрочно закрыть заседание из-за недостаточного количества депутатов в зале.

В четверг Парубий также был вынужден досрочно закрыть утреннее заседание Рады в связи с отсутствием необходимого количества депутатов. Украинские парламентарии в СМИ объясняли, что это связано с Крещением, а также тем, что многие украинские депутаты уехали на инаугурацию президента США Дональда Трампа, которое состоится 20 января.

Открыв вечернее заседание, спикер объявил о проведении рейтингового голосования, чтобы определить, способна ли Верховная рада принимать решения. Однако результаты голосования показали, что в Раде находится 167 парламентариев при необходимом минимуме в 226.

"В связи с тем, что нет необходимого количества депутатов, я объявляю вечернее заседание Рады закрытым. Завтра (в пятницу) в 11.00 мск прошу всех прибыть в зал, так как завтра у нас будет последний день текущей сессии", — сказал Парубий.

По его словам, в пятницу в Раде традиционно пройдет "час вопросов к правительству", после чего он закроет сессию.