Украинские военные отказалась сообщить выводы после инспекции на юге России

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинская инспекционная группа 16-19 января побывала в районе Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога и других городов ЮВО, а также на двух полигонах, рассказал журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, инспекция прошла в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. В число инспекторов вошли также представители Канады и Дании.

Рыжков подчеркнул, что российская стороны выполнила все пожелания инспекционной группы, в частности, предоставив возможность посетить железнодорожные станции "Матвеев Курган" и "Хапры", а также полигоны "Кузьминский" и "Кадамовский".

"Кроме того, инспекторы получили брифинги от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в районе инспекции", — добавил он.

Начальник Центра отметил, что инспекторы не обнаружили в посещенных районах военной деятельности, которая требовала бы предварительного уведомления.

По словам Рыжкова, Россия полностью выполнила свои международные обязательства. При этом глава украинской инспекционной группы в категоричной форме отказался поделиться с российскими сопровождающими выводами и итогами проделанной работы.

"Тем самым в очередной раз подтвердив нежелание украинской стороны проявлять транспарентность при реализации документа, предназначенного для укрепления доверия и безопасности", — резюмировал он.

Рыжков выразил надежду, что Киев на этот раз не будет игнорировать реальные итоги инспекции и не станет выдвигать надуманные обвинения в адрес российской стороны.